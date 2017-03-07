Фармацевтическим организациям в 2017 году возместят часть процентов по кредитам из бюджета

Белорусским фармацевтическим организациям ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ПРУП «Минскинтеркапс», РПУП «Академфарм» и РУПП «Белмедпрепараты» будет возмещена часть процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для реализации инвестиционных проектов. Это предусмотрено постановлением Совмина №180 от 3 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В частности, указанным фармацевтическим организациям за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, будет возмещена в 2017 году часть процентов за пользование банковскими кредитами, предоставленными для реализации инвестиционных проектов, в размере 75% ставки по кредитам с возмещением в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на дату возмещения процентов.

Согласно документу, средства, перечисляемые фармацевтическим организациям на их текущие (расчетные) банковские счета, должны использоваться этими организациями в 2017 году для пополнения собственных оборотных средств и (или) финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с указом №174 «О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности».

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