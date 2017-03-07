Россия присоединилась к группе из 50 стран, где пембролизумаб стал доступен для пациентов

В Москве состоялся симпозиум «Эра PD-1-ингибиторов: революционные результаты здесь и сейчас», приуроченный к выходу на российский рынок первого иммуноонкологического препарата из класса ингибиторов PD-1 пембролизумаба. В мероприятии приняли участие 140 онкологов из всех регионов России. Ведущие российские и международные эксперты представили ключевую информацию о месте иммуноонкологии в существующих схемах терапии, а также рассмотрели возможности использования пембролизумаба в лечении пациентов с меланомой и немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).

В России ежегодно диагностируется свыше 500 тысяч новых случаев заболевания злокачественными новообразованиями. Почти 300 тысяч человек умирает . Зачастую это обусловлено тем, что заболевание диагностируется на поздних стадиях, когда возможности хирургического и медикаментозного лечения крайне ограничены.

Вопросы расширения арсенала доступных терапевтических опций находились в центре внимания участников симпозиума. Ведущие иностранные эксперты в области терапии меланомы и НМРЛ – директор отдела дерматологии Западногерманского онкологического центра, проф. Дирк Шадендорф (Германия) и директор торакального центра Медицинского университета штата Огайо, д-р Дэвид Карбон (США), – отметили, что появление иммуноонкологических препаратов, в особенности ингибиторов PD-1, меняет парадигму лечения злокачественных новообразований, выводя результаты лечения на новый уровень.

Замдиректора ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель Общества клинической онкологии, д.м.н., профессор Сергей Алексеевич Тюляндин рассказал о роли новой технологии в лечении онкологических заболеваний.

«Иммунотерапия онкологических заболеваний стала возможной благодаря более глубокому пониманию механизмов работы иммунной системы. Иммуннотерапевтические препараты усиливают естественную иммунную систему человека, позволяет ей распознать злокачественные клетки и активизировать естественные силы организма для борьбы с заболеванием, — отметил он. — Иными словами, суть терапии заключается в восстановления собственного противоопухолевого иммунитета».

Пембролизумаб стал первым представителем новейшего класса ингибиторов PD-1, зарегистрированным в России и представленным российскому медицинскому сообществу. Его механизм действия принципиально отличается от других лекарственных средств. Иммунная система не всегда распознает в опухолевых клетках «чужаков», позволяя злокачественным новообразованиям избегать своевременного обнаружения и уничтожения. Пембролизумаб лишает опухолевые клетки возможности «ускользать» от иммунного надзора и возвращает способность компонентам иммунной системы уничтожать их.

Инновационная методика лечения обладает большими перспективами, убежден руководитель отделения биотерапии ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, председатель ассоциации специалистов по проблемам меланомы «Меланома.Про», д.м.н., профессор Лев Вадимович Демидов. Он представил данные о состоянии онкологической помощи при меланоме в России и подчеркнул: «Появление принципиально новой методики лечения меланомы, заключающейся в “мобилизации” внутренних ресурсов организма на борьбу с заболеванием, может существенно повлиять на прогноз лечения пациентов».

Руководитель отделения клинических биотехнологий ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, д.м.н., профессор Константин Константинович Лактионов рассказал об иммуноонкологической революции в лечении немелкоклеточного рака легкого. Внедрение пембролизумаба в клиническую практику дает надежду пациентам с наиболее неблагоприятными 3 и 4 стадиями НМРЛ, которых в России насчитывается около 38 тысяч .

Препарат разработан международной биофармацевтической компанией MSD (Merck Sharp & Dohme) и впервые зарегистрирован в 2014 году в США для терапии пациентов с неоперабельной и метастатической меланомой, у которых выявлено прогрессирование после предшествующей терапии. Позже препарат был одобрен для терапии пациентов с неоперабельной и метастатической меланомой, ранее не получавших лечения; для терапии пациентов с метастатическим раком легкого с гиперэкспрессией PD-L1; а также рецидивирующих метастатических опухолей головы и шеи. В настоящее время FDA рассматривает заявки на регистрацию препарата для терапии распространенного колоректального рака, рака мочевого пузыря, а также лимфомы Ходжкина. Параллельно в рамках широкомасштабной международной программы клинических исследований оцениваются перспективы использования пембролизумаба в терапии более 30 типов злокачественных новообразований.

«Сегодня Россия присоединилась к группе из 50 стран, где пембролизумаб доступен для пациентов с различными видами злокачественных новообразований и в качестве разных линий терапии, — отметил генеральный директор MSD в России Марван Акар. — Работа нашей команды направлена на то, чтобы помочь скорейшему внедрению препарата в клиническую практику и обеспечить его доступность для всех пациентов, которым он может помочь».

gmpnews