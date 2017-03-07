Первая в мире вакцина против лихорадки денге поступает в продажу в Сингапуре

После проведенных исследований было установлено, что вакцина на 84% снижает тяжелые формы заболевания, но в целом может предотвратить лихорадку лишь в 60% случаях

Первая в мире вакцина против лихорадки денге с понедельника поступает в продажу в Сингапуре. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Власти города-государства одобрили использование соответствующего препарата производства французской фармацевтической компании в октябре прошлого года. После проведенных в течение семи месяцев исследований было установлено, что вакцина на 84% снижает тяжелые формы заболевания, но в целом может предотвратить лихорадку лишь в 60% случаях. Тем не менее власти рекомендовали ее к использованию для людей от 12 до 45 лет.

Вместе с тем в Минздраве республики ранее сообщили, что не намерены компенсировать пациентам расходы на приобретение препарата.

Разработчики неоднократно утверждали, что вакцина эффективна против всех типов лихорадки денге. Однако многочисленные клинические испытания в Малайзии и Сингапуре подтвердили, что она воздействует лишь на два типа вируса, которые почти не распространены в Юго-Восточной Азии. Согласно данным сингапурского Минздрава, в минувшем году число заболевших лихорадкой достигло 13 тыс. человек, при этом девять скончались.

Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

ТАСС