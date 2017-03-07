Губернатор Сергей Левченко посетил промышленные предприятия Братска

В рамках рабочей поездки в Братск глава региона Сергей Левченко посетил ряд крупных промышленных предприятий, в том числе АО «Фармасинтез» и подразделения ОАО «РУСАЛ Братск».

Завод по производству фармацевтических субстанций в Братске (ООО «Братскхимсинтез»), запуск которого запланирован на осень текущего года, входит в число инвестиционных проектов компании «Фармасинтез» в Иркутской области. Планируется освоить до 45 видов субстанций, входящих в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций составляет 1, 368 млрд рублей.

Губернатор Сергей Левченко и президент АО «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния неоднократно обсуждали на встречах развитие фармацевтики в Иркутской области. Компания является крупнейшим разработчиком и производителем лекарственных средств в регионе. В 2016 году в консолидированный бюджет Иркутской области со стороны АО «Фармасинтез» поступило 222,8 млн. рублей, что выше уровня 2015 года в 5,5 раза.

— Сейчас мы предлагаем владельцам «Фармасинтеза» рассмотреть размещение крупнотоннажного проекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском. Условия для этого, включая дешевую энергию, есть. В настоящий момент «Фармасинтез» рассматривает возможность реализации данного инвестиционного проекта, — сообщил по итогам встречи Сергей Левченко.

Три дня назад в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи инвестпроекты «Фармасинтеза» обсудили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Губернатор Сергей Левченко. Министр подчеркнул важность этих производств и пообещал оказать поддержку.

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