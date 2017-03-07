Власти Израиля выступили за декриминализацию марихуаны

Правительство Израиля выступило за декриминализацию употребления марихуаны и одобрило предложение о замене уголовного наказания на денежный штраф для тех, кого не более трех раз уличили в употреблении марихуаны в немедицинских целях.

Теперь инициатива должна пройти ратификацию в парламенте страны.

Согласно новым правилам, впервые попавшиеся на употреблении марихуаны израильтяне будут обязаны заплатить штраф в размере $265. Во второй раз штраф удваивается до 530$. В третий раз правонарушитель будет обязан пройти курс лечения от зависимости, а на четвертый наступает уголовная ответственность.

«Все должно быть сделано аккуратно и контролируемым образом. С одной стороны, мы открыты будущему. С другой стороны, мы также понимаем опасности и стараемся найти баланс», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает Reuters, Израиль является одним из мировых лидеров по исследованиям в области использования марихуаны в медицинских целях, лицензию на использование марихуаны имеют около 25 тысяч израильтян.

В США марихуана частично или полностью легализована в 28 штатах, однако на федеральном уровне ее использование находится под запретом. Так, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) отказалось исключить марихуану из перечня наркотиков.

Источник: The Times of Israel

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