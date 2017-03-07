Открытие: клетки кровеносных сосудов способствуют распространению рака

Известно, что эндотелиальные клетки, выстилающие кровеносные сосуды, играют важную роль в процессе развития рака. Команда исследователей из Германии выяснила, какой механизм за этим стоит. Судя по всему, раковые клетки заставляют опухоль распространяться, активируя сигнальную молекулу Notch в эндотелиальных клетках, пишет UPI.com.

Notch регулирует развитие органов у эмбрионов и активность стволовых клеток крови у взрослых. Предыдущие исследования показали: искаженные сигналы от Notch способны превратить обычные клетки в клетки опухоли. Однако до сих пор ученые не знали, что сами раковые клетки активируют Notch при контакте с эндотелиальными клетками.

Так, раковые клетки перепрограммируют клетки эндотелия, чтобы использовать их в своих целях. Специалисты изучали эндотелиальные клетки сосудов при раке легких, молочной железы и кишечника. Ученые заметили, что в клетках опухолей уровни Notch были выше, чем в клетках здоровых органов.

Чем больше активной Notch было в эндотелиальных клетках опухоли, тем быстрее рак оказывался в кровотоке и легких. В ходе исследования специалисты блокировали Notch у мышей с помощью антитела. Это препятствовало распространению рака в легкие и мешало иммунным клеткам, способствующим развитию рака, вторгаться в опухоль.

meddaily