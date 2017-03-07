Первая роботизированная система для стоматологической хирургии одобрена в США

Первая роботизированная система для стоматологической хирургии Yomi производства компании Neocis (Майами, Флорида) на днях получила зеленый свет от FDA.

Программное обеспечение Yomi позволяет с высокой точностью планировать оперативное вмешательство на основании результатов компьютерной томографии. Непрерывный контроль состояния пациента, направления и скорости инструмента обеспечивает недостижимый ранее уровень безопасности процедур. Роботизированная система для стоматологической хирургии пока призвана не заменить стоматолога, а помочь ему более точно ориентироваться на операционном поле и контролировать инструмент.

Но это лишь начало.

Важным преимуществом Yomi является возможность моментального изменения плана операции при появлении непредвиденных обстоятельств. Система мало зависит от предварительного планирования, гибко реагируя на текущую ситуацию. Стоматологическая хирургия и имплантология прочно вошли в нашу жизнь.

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