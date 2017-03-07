Ряд компаний из сфер фармацевтики и здравоохранения вошли в топ-50 самых популярных франшиз 2016 г.

РБК составил рейтинг самых популярных франшиз России на основе данных Роспатента за 2016 год.

Рейтинг выпускается во второй раз. И если по итогам 2015 года это был топ-30, то сейчас — топ-50. Главный вывод таков: лидеры достаточно стабильны, но даже в первой десятке появилось несколько новых игроков, а состав топ-30 обновился примерно наполовину.

Другим важным выводом стало то, что если раньше практически все новые франшизы появлялись в Москве и Санкт-Петербурге, то сейчас все больше новых предложений из регионов. В частности, агрессивно растут франчайзинговый проект фармдистрибьютора из Омска «Медэкспорт — Северная Звезда» – сеть аптек «Фармкопейка» и другая аптечная сеть от производителя БАД из Алтайского края «Эвалар».

Аптечная сеть «Ригла», новичок в рейтинге, занимает 30-место.

Третью и четвертую строчки рейтинга занимают компании из области здравоохранения — «Гемотест» и «Инвитро». Обе зарабатывают на медицинских тестах и анализах и бурно растут благодаря франчайзингу. «Инвитро» — первопроходец и исторический лидер этого рынка, а «Гемотест» всегда был в роли догоняющего.

«При открытии новых точек «Инвитро», как правило, отдает предпочтение уже опытным франчайзи, отказывая новичкам, чтобы не создавать внутренней конкуренции. Этим воспользовалась компания «Гемотест», которая с удовольствием работает с теми, кому отказали в «Инвитро». По данным Роспатента, в 2016 году компания заключила больше новых договоров, чем лидер рынка», пишет РБК.

«Фармацевтический вестник»