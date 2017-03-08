Правительство хочет регламентировать деятельность товарных агрегаторов

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на защиту прав потребителей, которые приобретают товары и услуги в интернете.

Развитие электронной коммерции выявило не урегулированные законодательством отношения. В частности, не урегулирована деятельность так называемых товарных агрегаторов, которые, не являясь реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, выступают в качестве непосредственных получателей денежных средств от потребителей в счет оплаты тех товаров, которые аккумулируются ими на своих сайтах.

Из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности агрегаторов, они фактически оказываются вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут ответственность за соблюдение прав потребителей на информацию о продавце, реализуемых товарах и предлагаемых услугах.

Правовые пробелы могут быть использованы недобросовестными участниками рынка в целях получения максимальной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным правам как потребителей, так и добросовестных субъектов предпринимательства.

Законопроектом предлагается возложить на агрегаторов обязанность по доведению необходимой информации до потребителя и ответственность за реальный ущерб в пределах суммы предварительной оплаты товара (услуги), обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре, продавце, на основании которой был заключен договор с потребителем.

Сейчас фармсообщество активно обсуждает вопросы введения дистанционной торговли лекарствами. Представители бизнеса прогнозируют приход на аптечный рынок крупных интернет-игроков, которые перетянут на себя часть прибыли от продажи лекарств. Кроме того, участники фармрынка опасаются, что участие в этом процессе агрегаторов помешает отследить движение лекарств и соответственно усложнит контроль за их качеством. В частности, исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов ранее заявлял: «Наша задача как сообщества – не пустить крупных агрегаторов, таких как “Яндекс” и “Озон”, к аптечным организациям. Если эти глобальные системы будут заниматься реализацией лекарств, мы никогда не сможем отследить их движение, не сможем контролировать рынок».

По его словам, право на дистанционную торговлю лекарствами должны получить только аптечные организации, имеющие лицензию и реальное помещение, полностью соответствующее требованиям существующего законодательства.

«Фармацевтический вестник»