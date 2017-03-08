Вслед за Президентом США японские власти объявили войну высоким ценам на лекарства

Япония стала еще одной страной, власти которой решили разобраться с ценами на лекарства, сообщает Bloomberg.

В течение последних месяцев в Японии на 60% снижена цена на противоопухолевый препарат Opdivo, разработанный совместно американской фармацевтической компанией Bristol-Myers Squibb и японской Ono Pharmaceutical. Значительно подешевели и противоопухолевый препарат Keytruda американской компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) и препарат для лечения гепатита C Sovaldi (Gilead Sciences).

По мнению представителя Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) в Японии Эми Джексон, у зарубежных фармкомпаний может пропасть стимул проводить клинические исследования в Японии, если власти продолжать осуществлять давление на ценообразование.

Представитель департамента медицинского страхования Минздрава Японии Ёсиро Мегуро полагает, что необходимо найти баланс между системой всеобщего медицинского страхования и инновациями.

Недавно японские власти объявили о намерении ввести систему оценки инновационности и экономической эффективности лекарственных средств.

Аналитик банка UBS Ацуси Секи отмечает, что власти Японии еще больше усилят давление на цены на лекарства, поскольку фармпроизводители все чаще разрабатывают комбинации дорогих препаратов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»