Число участников союза аптек «ПроАптека» достигло 1000

За полгода развития маркетингового союза аптек «ПроАптека» число его участников достигло 1000. На сегодняшний день «ПроАптека» объединяет одиночные аптеки и небольшие сети из 31 региона России.

Главный принцип работы союза – строгое исполнение обязательств как перед аптеками, так и перед производителями. Первые результаты сотрудничества с «ПроАптекой» участники и партнеры союза видят уже через 3-4 месяца с начала работы в составе объединения. «Продажи производителей, которые первыми стали партнерами нашего союза, увеличились более чем на 40% в сравнении со средним уровнем по рынку. Аптеки тоже демонстрируют первые успехи. Благодаря установленному в рамках союза ПО, централизованному ассортиментному планированию и автоматизированной системе заказа товара, сократился объем ручного труда и минимизировано число ошибок. Аптеки-участники отмечают, что требуется время на освоение нового для них программного обеспечения, но результат того стоит», – рассказал генеральный директор маркетингового союза «ПроАптека» Евгений Коротков. По его словам, развитие объединения идет с опережением графика, и до конца 2017 года «ПроАптека» объединит до 3 тыс. аптек.

Маркетинговый союз аптек «ПроАптека» был основан ГК «ПРОТЕК» в августе 2016 года. Объединение предоставляет независимым аптекам основные конкурентные преимущества крупных аптечных сетей, укрепляя их рыночную позицию и повышая эффективность. Производственные компании — участники союза получают возможность проводить маркетинговые мероприятия в независимых аптеках в единых стандартах, повышая эффективность использования маркетингового бюджета.

«Фармацевтический вестник»