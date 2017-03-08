Минпромторг не обсуждает отмену правила «Третий лишний»

Минпромторг не обсуждает отмену протекционистского правила «Третий лишний» при госзакупках лекарств и медицинских изделий, поскольку считает его эффективным методом поддержки отечественных производителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне, 6 марта, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ФАС обсуждает с правительством возможность отмены постановления «Третий лишний» и замены его механизмом преференций.

«Мы считаем, что механизм должен быть заменен механизмом преференций. Например, 15-процентными, или можно увеличить до 20%. Но система «Третий лишний», на наш взгляд, не подходит. Соответствующий доклад мы отправили в правительство, обсуждаем со всеми участниками. Думаю, что надо переходить к преференциям», – заявил Артемьев.

Однако в Минпромторге Vademecum заверили, что правительство не занимается обсуждением этого вопроса.

«Никакого вопроса об отмене постановления Правительства РФ «Третий лишний» в повестке дня не стоит. Скорее всего, речь идет о недавнем поручении правительства внести изменения в постановление «Третий лишний» в части дополнения его мерами поддержки российских производителей фармацевтических субстанций», – заявили в министерстве.

В Минпромторге подчеркнули, что механизм «Третий лишний» показал свою эффективность в 2016 году.

«По данным аналитических агентств, доля отечественной продукции в сегменте государственных закупок выросла с 25% до 31% по сравнению с предыдущим годом. В отдельных программах, таких как закупка препаратов от ВИЧ-инфекции, доля отечественных препаратов выросла с 23% до 28%; в сегменте препаратов для лечения туберкулеза – с 49% до 74%. К примеру, благодаря выходу на российский рынок отечественных препаратов в программе «Семь нозологий» доля отечественных препаратов составляет около 46%», – отметили в ведомстве.

Постановление, известное в отрасли как «Третий лишний» и дающее преференции отечественным производителям при госзакупках, фактически заработало в конце мая 2016 года. В ноябре того же года Минпромторг внес изменения в это постановление, согласно которым при госзакупках лекарств предпочтение будет отдаваться поставщикам тех лекарств, производство которых проходит в России на всех стадиях технологического процесса, включая синтез молекулы активной фармацевтической субстанции. Если на аукцион будет подана как минимум одна заявка, удовлетворяющая этому требованию, то все остальные предложения должны быть отклонены. Изменения в постановление, опубликованные на сайте regulation.gov.ru, находятся на стадии оценки регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития России. При этом ранее ФАС выступала против трехступенчатой системы преференций.

Источник: ТАСС

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