ФАС России добилась снижения 207 цен на лекарственные препараты

Фармкомпании продолжают снижать цены на лекарства по итогам международного сравнительного исследования ФАС России

Снижение цен осуществляется фармпроизводителями в добровольном порядке по итогам международного сравнительного анализа цен на лекарства, проводимого ФАС России во исполнение поручения Президента Российской Федерации. В рамках двух этапов исследования антимонопольное ведомство сравнило цены на препараты из списка ЖНВЛП, закупаемые государством в рамках программы «7 высокозатратных нозологий», а также для лечения ВИЧ, гепатитов В и С и на антибактериальные и противотуберкулезные препараты.

«По состоянию на 6 марта 2017 года снижено 207 цен на жизненно важные лекарства, в том числе все цены на препараты, включенные в программу «7 нозологий». На данный момент по второму этапу снижено 58 цен. Среднее снижение по первому и второму этапам составило 50% и 36%, соответственно. А в стоимостном исчислении самое значимое снижение по первому этапу достигло 240 тысяч рублей на препарат «Ревлимид», производства «Селжен». Также в добровольном порядке были снижены 24 цены на лекарственные средства, не включенные в исследование», — уточнил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

fas.gov