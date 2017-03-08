За год ФАС возбудила 416 дел об антиконкурентных соглашениях

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба возбудила 416 дел об антиконкурентных соглашениях, 80% из которых касаются картельных сговоров, включая 298 сговоров на торгах, что на 28,4% выше, чем в 2015 году.

«В 2015-2016 годах ФАС России отметила многократный рост числа выявленных сговоров на торгах на рынках поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения», – сообщили в пресс-службе ФАС.

Так, например, в ноябре 2016 года ФАС возбудила 53 антимонопольных дела в сфере закупок лекарственных препаратов, объектами рассмотрения которых стали более 2 тысяч аукционов на общую сумму около 10 млрд рублей. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило картельный сговор медицинских компаний на 18 аукционах на сумму более 37 млн рублей. Также столичное антимонопольное ведомство выявило картельный сговор между ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» на 26 торгах общей суммой свыше 210 млн рублей. Самым крупным сговором на торгах, по данным ФАС, оказался аукцион по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования для 22 государственных бюджетных учреждений здравоохранения: общая сумма госзакупки превысила 4 млрд рублей.

В начале марта 2017 года ФАС также выступил за отмену правила «Третий лишний», дающего преференции отечественным производителям при госзакупках лекарств и медоборудования на торгах.

Источник: РИА «Новости»

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