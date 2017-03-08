Скворцова заняла шестое место в рейтинге «Женщины во власти»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заняла шестое место в рейтинге популярности персон в СМИ «Женщины во власти. Россия». Согласно данным системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс», в 2016 году ее имя упоминалось в различных российских СМИ более 44 тысяч раз.

Первое место в рейтинге заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (более 113 тысяч упоминаний за 2016 год), второе – председатель Банка России Эльвира Набиуллина (более 79 тысяч), третье – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (более 73 тысяч).

Далее следует вице-премьер РФ Ольга Голодец (более 62 тысяч), председатель ЦИК РФ Элла Памфилова (более 52 тысяч), министр здравоохранения Вероника Скворцова (более 44 тысяч).

После Скворцовой расположились депутат Госдумы Наталья Поклонская (более 40 тысяч), вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая (более 34 тысяч), официальный представитель МВД РФ Ирина Волк (29 102 упоминания). Замыкает рейтинг губернатор ХМАО Наталья Комарова (29 015 упоминаний).

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого были представлены в апреле 2016 года, Скворцова заняла четвертое место в рейтинге узнаваемости министров российского правительства.

Источник: ИА «Интерфакс»

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