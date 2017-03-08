Санофи Пастер производит свою пятивалентную комбинированную вакцину для российского рынка на площадке локального партнера НАНОЛЕК

Санофи Пастер, подразделение вакцин группы Санофи, объявила о том, что производство пятивалентной комбинированной вакцины компании, предназначенной для российского рынка, осуществляется на производственной площадке инновационной биофармацевтической компании НАНОЛЕК, расположенной в Кировской области.

Первые партии вакцины, упакованные на заводе в Кировской области, были сертифицированы в конце 2016 года и с января 2017 стали доступны для потребителей. В 2017 году партии пятивалентной вакцины, планирующиеся для распространения в России, будут производиться на площадке Нанолек. В дальнейшем, к 2019 году, планируется выйти на полный производственный цикл производства готовой лекарственной формы.

Выпуск пятивалентной комбинированной вакцины на территории России происходит в рамках совместного проекта Санофи Пастер и компании НАНОЛЕК по локализации производства, который стартовал в 2015 году с подписания соглашения о сотрудничестве. С этого времени компанией Санофи Пастер были внедрены методики контроля качества на площадке партнера в России и организовано обучение специалистов компании НАНОЛЕК работе с вакциной на производственной площадке во Франции, что позволяет обеспечивать высокое качество вакцины вне зависимости от места ее производства.

Владимир Христенко, президент, НАНОЛЕК: «В прошлом году наша компания успешно запустила высокотехнологичное производство иммунобиологических и биотехнологических препаратов в соответствии со стандартами GMP и ISO. Это основа для реализации нашей главной цели – обеспечить производство современных многокомпонентных вакцин для того, чтобы тем самым содействовать государству в переходе к более эффективным схемам вакцинации согласно международным стандартам и рекомендациям ВОЗ».

Тибо Кроснье-Леконт, генеральный директор Санофи Пастер в Евразии: «Мы рады, что благодаря этому проекту наша пятивалентная вакцина станет доступной в России, чтобы помочь в защите российских детей от опасных инфекций. Первый этап реализации нашего проекта успешно пройден, и теперь мы перешли к фазе передачи технологии более глубокого производства».

Сусанна Михайловна Харит, д.м.н., профессор, руководитель Отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РОССИИ (НИИДИ) главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей ФПКиПП ГБК ВПО СПбГПМУ: «В рамках Национального календаря проводится вакцинация от 12 инфекций, и предполагается, что ребенку раннего возраста нужно сделать 3-4 инъекции одновременно. К сожалению, на сегодняшний день комбинированных вакцин, позволяющих снизить число уколов, недостаточно. Поэтому важно, что врачи могут использовать удобные для применения вакцины, а родители – быть уверены, что дети получат современные безопасные вакцины сразу от 5 инфекций в одной инъекции».

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