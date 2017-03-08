ZS-9 получил одобрение CHMP для лечения гиперкалиемии

24 февраля компания «АстраЗенека» сообщила, что было получено положительное заключение Комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в отношении регистрации ZS-9 (циклосиликат циркония натрия) для лечения гиперкалиемии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек и сахарного диабета.

Одобрение базируется на данных 3 двойных слепых плацебо-контролируемых исследований и одного открытого идущего в настоящий момент 12-месячного исследования с участием 1600 взрослых пациентов с гиперкалиемией.

Результаты основного исследования III фазы показали, что у пациентов с гиперкалиемией при применении циклосиликата циркония натрия (суспензии для перорального применения) концентрация калия в сыворотке крови значимо снижалась до нормального уровня в течение 48 часов и оставалась постоянной в течение 12 дней поддерживающей терапии. В дополнительном исследовании нормальный уровень калия в сыворотке крови также достигался в течение 48 часов и поддерживался в течение более 28 дней у большего процента пациентов, чем при применении плацебо.

В данных исследованиях было показано, что циклосиликат циркония натрия быстро и эффективно снижает уровень калия в сыворотке крови у пациентов с острой и хронической гиперкалиемией.

Гиперкалиемия отмечается у 23-47% пациентов с хронической болезнью почек и/или хронической сердечной недостаточностью. Данное состояние может привести к остановке сердца и летальному исходу, а при тяжелой гиперкалемии смертность достигает 30% в случае промедления с терапией. Поскольку в настоящее время возможности терапии ограничены, циклосиликат циркония натрия может быть востребован как быстрый, безопасный и эффективный метод лечения гиперкалиемии.

Заключение CHMP будет передано в Европейскую комиссию (ЕК) для принятия решения о регистрации лекарственного препарата в ЕС. Окончательное решение будет применимо для всех 28 стран-членов Европейского союза, а также для Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.

Циклосиликат циркония натрия разработала компания «ЗС Фарма», дочернее предприятие «АстраЗенека». Данный препарат в настоящее время также проходит экспертизу регуляторных органов в Австралии и в FDA в США, решение ожидается в первой половине 2017 г.

gmpnews