Зарубежные производители медизделий готовы локализоваться в ОЭЗ «Дубна»

6 марта ОЭЗ «Дубна» и компанию «Эйлитон» посетили ведущие зарубежные производители медицинского оборудования из четырех стран мира. С ними резидент реализует совместные проекты по производству медицинских изделий.

В особой экономической зоне «Дубна» побывали с деловым визитом представители ведущих зарубежных производителей медицинского оборудования и изделий из Швеции, Южной Кореи, Испании и Китая. Топ-менеджеров компаний сопровождали представители посольств этих стран в России. Цель встречи в Дубне – более подробное знакомство с деятельностью партнера ООО «Эйлитон». Резидент ОЭЗ входит в группу компаний ЮНИМЕД и является первым в стране производителем вакуумных пробирок для взятия венозной крови UNIVAC. Также участников международной делегации интересовали возможности по локализации собственного бизнеса на подмосковной территории.

Мы начинали работу со всеми компаниями, как продавцы их товаров на российском рынке, — говорит генеральный директор Управляющей компании ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. — Сегодня часть этих приборов мы не просто производим в режиме сборки, а успешно решаем задачи улучшения характеристик этой продукции. Параллельно компания развивает и совершенствует собственные разработки. У нас достаточно много талантливых ученых и инженеров, которые вносят свой вклад в создание и модернизацию инновационных изделий. Наши партнеры хотят узнать, а главное – своими глазами увидеть, какие у них есть возможности для развития бизнеса в России, и прежде всего в ОЭЗ «Дубна». Это позволит нам в будущем разговаривать с ними предметно, поможет в организации более тесного сотрудничества.

Визит начался с расширенного рабочего совещания в малом зале Конгресс-центра и приветствия главы г. Дубны Вячеслава Мухина. Он отметил, что «Эйлитон» является одним из лидеров отечественной медицинской промышленности: «Я испытываю гордость от того, что такие компании, выпускающие конкурентоспособную продукцию мирового уровня, приходят в подмосковную особую экономическую зону. Уверен, что визит в Дубну укрепит деловые связи, станет началом для новых бизнес-проектов».

О производстве медицинских изделий на территории ОЭЗ «Дубна», развитии партнерских отношений говорил генеральный директор УК ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. Лейтмотив его выступления был общим для всех — объединяя потенциал и усилия, можно достичь гораздо большего, чем работая врозь.

Подробно были представлены продукция и этапы взаимодействия с каждой из компаний, участвующих во встрече. Так, сотрудничество с компанией-новатором в области лабораторного приборостроения, основатель которой создал первый европейский гематологический анализатор, Boule Diagnostics AB (Швеция) и одним из крупнейших в мире производителем анализаторов мочи и диагностических тест-полосок YD Diagnostic (Южная Корея) насчитывает уже два десятилетия. Результатом партнерства стало создание новых усовершенствованных анализаторов. История работы с одним из ведущих европейских производителей реагентов для биохимических и иммунологических исследований компанией Liner Chemicals (Испания) не столь длительная, тем не менее, созданные совместно наборы реагентов для клинической биохимии сегодня также достаточно широко известны в России. Есть у «Эйлитон» и общие перспективные проекты с двумя инновационными китайскими компаниями — Sunostik Medical Technology и Shenzhen Boomingshing Medical Device.

На встрече в Конгресс-центре гостям рассказали об инфраструктуре ОЭЗ «Дубна», льготах и преференциях, возможностях таможенного режима для резидентов особой экономической зоны, господдержке их проектов и взаимодействии компаний с городской Торгово-промышленной палатой. Особенно заинтересовала представителей международной делегации информация о деятельности Медико-технического кластера. Он был создан в Московской области в прошлом году по инициативе и при активном участии компании «Эйлитон» и сегодня объединяет 37 организаций, а основу кластера составляют резиденты ОЭЗ «Дубна», ведущие свою деятельность в сфере биомедицины.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев говорил о мерах поддержки инновационных компаний, резидентов ОЭЗ на региональном уровне. Он отметил, что в последнее время подмосковная территория в Дубне активно привлекает иностранных инвесторов. Сегодня здесь уже осуществляют свою деятельность компании с международным капиталом Бельгии, Германии, Кипра, Южной Кореи, Индии и Японии. Глава корпорации особо подчеркнул, что в Подмосковье и на территории ОЭЗ «Дубна» сопровождение инвесторов ведется на протяжении всего осуществления их проектов, и выразил надежду на конкретные совместные проекты в ближайшей перспективе:

В ОЭЗ «Дубна» есть свободные территории для размещения новых производств, и, например, с нашими китайскими партнерами мы уже обсуждали возможность организации здесь предприятия по производству одноразовых шприцов. Не сомневаюсь, что результаты этой встречи будут положительными, и в ОЭЗ, а значит в Подмосковье, появятся новые компании-резиденты, будут созданы новые рабочие места.



Уже сегодня готов обсуждать такую возможность президент шведской компании Boule Diagnostics AB — ведущего мирового производителя оборудования и расходных материалов для гематологии:

Первая причина, по которой мы рассматриваем этот проект, — высокий уровень доверия, которое испытываем к группе компаний ЮНИМЕД и резиденту особой экономической зоны «Эйлитон», — говорит Эрнст Вестмен. — Именно этот фактор лежит в основе нашего сотрудничества. Теперь, когда мы увидели все своими глазами и так много узнали о возможностях самой территории, появилось еще больше уверенности в том, что локализация здесь нашего производства – очень верное решение. Это может стать одним из первых проектов, которые мы рассматриваем в рамках глобального рынка.

В завершение визита участники делегации побывали на производстве вакуумных пробирок – оно запущено «Эйлитон» в эксплуатацию в прошлом году. В ближайшие 2-3 месяца компания введет в строй еще две новые производственные линии, а к концу 2017 года объем выпускаемой резидентом продукции должен превысить миллиард рублей и будет уже на 40% удовлетворять потребности отечественного здравоохранения. Что касается потребностей Московской области в пробирках, то «Эйлитон» уже сегодня готов полностью их удовлетворить. Есть у компании и еще ряд проектов, в том числе с зарубежными партнерами, которым явно не хватит места в новом здании — до конца 2017 года резидент приступит к строительству второго корпуса.

gmpnews