На систему маркировки специальными контрольными знаками потратят 472 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на выполнение работ по развитию информационной системы маркировки товаров специальными контрольными знаками, следует из документации на сайте госзакупок. Начальная цена лота — 472 млн руб. В эту сумму включено развитие базы данных по рынку шуб, создание реестра по мониторингу движения лекарственных препаратов и других баз, назначение которых в конкурсной документации не уточняется. Подача заявок на конкурс продлится до 22 марта. Победитель должен будет закончить всю работу к 1 декабря 2017 года.

Начальную цену конкурса ФНС обосновала исходя из стоимости этапов проекта. На подготовку документации, которая идет первым этапом, ФНС заложила 98,8 ​млн руб. На работу по мониторингу лекарств и по развитию базы шуб служба отвела 207,8 млн руб. Еще 165,4 млн руб. ведомство предусмотрело для дальнейшего развития мониторинга меховых изделий, интеграцию существующих компонентов в единую систему и создание новых баз. Какие еще товары могут быть промаркированы помимо шуб и лекарств, в ФНС не уточнили, указав, что этот вопрос решает правительство.

Система по мониторингу лекарств должна быть интегрирована со множеством уже имеющихся баз медикаментов — государственным реестром лекарств, зарегистрированными ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и т.д., также говорится в документации к конкурсу. Министерство здравоохранения и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не будут курировать создание базы ФНС по медикаментам, сообщили РБК в пресс-службах организаций.

ИСТОЧНИК:РБК

gmpnews