Новая сделка укрепила позиции фармкомпании Vertex Pharmaceuticals

Фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals (VRTX, NASDAQ) приобрела у компании Concert Pharmaceuticals (CNCE, NASDAQ) права на разработку и коммерциализацию экспериментального препарата CTP-656 для лечения муковисцидоза. Для Vertex Pharmaceuticals такая сделка – возможность укрепиться на рынке лечения генетического заболевания, а для Concert Pharmaceuticals – способ получить солидные выплаты и при этом избежать судебных разбирательств по поводу прав на препарат.

Поскольку препарат CTP-656 от Concert Pharmaceuticals – это длительно действующий аналог препарата Kalydeco от Vertex Pharmaceuticals, то перспективы его коммерциализации были неопределенными. Более того, Vertex Pharmaceuticals могла начать судебные разбирательства против Concert Pharmaceuticals и потребовать выплаты роялти. Однако вместо судебных разбирательств предпочла выкупить права на экспериментальный препарат. По условиям сделки, Vertex Pharmaceuticals выплатит Concert Pharmaceuticals $160 млн наличными, а в случае если CTP-656 будет одобрен для лечения муковисцидоза, Concert Pharmaceuticals получит еще $90 млн.

Благодаря сделке Vertex Pharmaceuticals добавляет еще один ключевой актив к своим разработкам для лечения муковисцидоза. Использование CTP-656 позволит компании создать новый, более удобный для приема тип препарата, который в перспективе может полностью заменить Kalydeco и принести компании сотни миллионов, а по оптимистичным прогнозам миллиарды долларов выручки. В настоящее время больные муковисцидозом принимают Kalydeco два раза в день с 12-часовым интервалом. Но при таком режиме могут случаться пропуски доз, поэтому новая разработка Vertex Pharmaceuticals, которая будет предполагать одноразовый прием препарата в течение суток, может стать востребованной у пациентов и стать флагманским препаратом для лечения муковисцидоза.

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