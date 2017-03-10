Большинство россиян доверяют народной медицине

Более половины россиян (52%) доверяют народной медицине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады «Левада-центр».

Опрос проводился 17–20 февраля 2017 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Согласно данным опроса, полностью доверяют народной медицине 8% россиян и еще 44% «скорее доверяют, чем не доверяют». Совершенно не доверяют народной медицине 13% опрошенных.

Обычным врачам доверяют в той или иной степени 67%. При этом только 18% опрошенных заявили, что полностью доверяют обычным медикам, а 13% выказали полное недоверие.

Что касается восточной медицины и гомеопатов, то им доверяют лишь 30% и 16% опрошенных соответственно.

Экстрасенсам, как показал опрос, россияне в основном не доверяют – так проголосовал 81% опрошенных. Доверие к экстрасенсам проявили всего 9%.

Как подсчитали в апреле 2016 года в Ассоциации народной медицины, в 2015 году россияне стали экономить на медуслугах и фармакотерапии и чаще обращаться к народным средствам и целителям.

Источник: «Левада-центр»

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