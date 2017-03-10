Росстат: в феврале лекарства подорожали на 0,2%

В феврале 2017 г. индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года – 100,8% (в феврале 2016 г. – 100,6%). Такие данные приводятся в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в феврале составил 100,2%, с начала года – 101,1% (в феврале 2016 г. – 104,9%).

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на офтан катахром увеличились на 2,1%, колдрекс, корвалол, ренни, бинты – на 1,0-1,4%, амброксол, эссенциале форте Н, индапамид, нитроглицерин, диазолин, настойку пустырника, левомеколь, гепарин натрия – на 0,7-0,9%. Вместе с тем на 2,7% снизились цены на валидол, на 2,3% – сульфацетамид.

«Фармацевтический вестник»