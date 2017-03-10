«Деловая Россия» поддержала предложение ФАС об отмене механизма «третий лишний»

«Деловая Россия» поддерживает предложение ФАС отменить запретительный принцип механизма «третий лишний» в госзакупках лекарств, модифицировав его в систему ценовых преференций. Об этом рассказал РИА Новости глава ассоциации Алексей Репик. По его мнению, это повысит конкурентоспособность фармацевтической отрасли и снизит бюджетные расходы РФ.

«Мы поддерживаем предложение ФАС модифицировать систему ограничений, превратить механизм «третий лишний» в ценовые преференции. В краткосрочном периоде это повысит конкурентоспособность российских продуктов и снизит риски для бюджетов здравоохранения всех уровней», — сказал А. Репик.

По его словам, введение дополнительных ограничений в виде трехступенчатой модели преференций приведет к резкому изменению правил для участников фармацевтического рынка, что будет иметь негативный эффект.

Глава ФАС Игорь Артемьев 6 марта на брифинге «Текущая практика и дальнейшие планы ФАС России» в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявил, что антимонопольная служба обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и медицинских изделий. По его словам, были случаи, когда иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, была снята с торгов, а российские компании продали лекарство по очень дорогой цене. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с правительством.

По мнению И. Артемьева, этот механизм необходимо заменить преференциями для российских компаний. По его словам, многие члены правительства уже поддержали такое предложение.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1289 от 30.11. 2015 г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (третий лишний), предложения о поставке лекарств иностранного происхождения не смогут участвовать в закупках при наличии двух и более заявок о поставке препаратов происхождением из стран ЕАЭС. При этом заявки не должны содержать предложений о поставке ЛП одного и того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц.

«Фармацевтический вестник»