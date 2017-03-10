Novo Nordisk обратилась к Global Blood Therapeutics с предложением о приобретении

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk инициировала переговоры о возможном приобретении американской Global Blood Therapeutics, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, американская компания обсуждает стратегические альтернативы со своими консультантами. При этом они предупреждают о том, что гарантии заключения сделки нет. Акции Global Blood Therapeutics выросли на 32%.

Кроме того, отмечают источники, Global Blood Therapeutics получила предложения о приобретении от ряда других компаний, заинтересованных в ее портфеле препаратов для лечения заболеваний крови.

В Novo Nordisk и Global Blood Therapeutics от комментариев отказались.

По состоянию на 7 марта 2017 г. рыночная капитализация Global Blood Therapeutics составляла 1,2 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»