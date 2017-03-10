Препарат Nucala показал положительные результаты

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline заявила о том, что в ходе клинических исследований препарат для лечения тяжелых форм бронхиальной астмы Nucala достиг всех первичных и вторичных конечных точек, сообщает Pharma Times. Выяснилось, что лекарственное средство способно в значительной степени улучшать качество жизни и функцию легких пациентов, страдающих от тяжелой формы бронхиальной астмы с высоким уровнем эозинофилов.

В результате IIIb фазы клинических исследований терапия препаратом Nucala в комбинации со стандартным лечением значительно улучшила качество жизни и функцию легких у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы по сравнению с группой, получившей вместе со стандартным лечением плацебо. Количество приступов бронхиальной астмы после приема Nucala сократилось на 58%, а число приступов, требующих госпитализации – на 68%.

Nucala является моноклональным антителом, воздействующим на интерлейкин-5 (IL-5) и снижающим уровень эозинофилов в крови.

В декабре 2015 г. препарат был одобрен в Европе, а в декабре 2016 г. NICE рекомендовал Nucala для лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы с высоким уровнем эозинофилов.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»