ФГБУ «НЦЭСМП» участвует в разработке руководства ВОЗ по GPP

ВОЗ пригласила ФГБУ «НЦЭСМП» к работе над созданием руководства ВОЗ по Надлежащей фармакопейной практике (Good Pharmacopoeial Practices).

Этот документ станет руководством для составления фармакопейных стандартов региональных и национальных фармакопей. Это даст возможность фармакопеям разных стран сотрудничать друг с другом при создании собственных фармакопейных стандартов и при этом ориентироваться на единый подход к их разработке.

Руководство по надлежащей фармакопейной практике под эгидой Экспертного комитета ВОЗ начали разрабатывать в 2012 году. Сейчас работа над ним находится на финальной стадии. Завершена часть руководства по структуре и содержанию фармакопейных стандартов на фармацевтические субстанции (действующие и вспомогательные), включая стандартные образцы субстанций синтетического происхождения, лекарственные препараты в различных лекарственных формах, аналитические процедуры. В работе находятся два раздела руководства ВОЗ: лекарственные средства растительного происхождения, в том числе лекарственное растительное сырье и лекарственные средства экстемпорального изготовления.

Подходы к гармонизации структуры и требований монографий, реализованные в Руководстве ВОЗ, используются в работе над Фармакопеей ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ФГБУ «НЦЭСМП».

«Фармацевтический вестник»