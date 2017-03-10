В 2016 г. объем продаж подразделения Healthcare немецкой Merck KGaA сократился на 1,1%

В IV квартале объем продаж подразделения Healthcare немецкой химико-фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) увеличился на 1,7% и составил 1,8 млрд евро (1,9 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Общий квартальный объем продаж Merck KGaA вырос на 10,6% и составил 3,8 млрд евро (4 млрд долл.). Чистая прибыль более чем удвоилась и составила 269 млн евро (284 млн долл.) против 126 млн евро (133 млн долл.) годом ранее.

В IV квартале объем продаж препарата Rebif достиг 441 млн евро (466 млн долл.). Как отметили в компании, снижение показателя в Европе из-за конкуренции частично компенсировано повышением цен в США.

Продажи препарата сократились до 222 млн евро (234 млн долл.) по сравнению с 237 млн евро (250 млн долл.) в IV квартале 2015 г. на фоне принудительного снижения цен в Европе.

Как говорится в отчете компании, расходы подразделения Healthcare на R&D составили 418 млн евро (441 млн долл.). За отчетный период 2015 г. этот показатель равнялся 283 млн евро (299 млн долл.). Рост расходов на научные исследования объясняется прогрессом в ключевых проектах, в т.ч. разработке противоопухолевого препарата avelumab в сотрудничестве с американской Pfizer.

За весь 2016 г. объем продаж подразделения Healthcare сократился на 1,1% и составил 6,9 млрд евро (7,3 млрд долл.). Общий объем продаж Merck KGaA за год вырос на 17% – до 15 млрд евро (15,8 млрд долл.). Чистая прибыль за год подскочила на 46,1% – до 1,6 млрд евро (1,7 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»