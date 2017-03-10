Опубликован рейтинг препаратов-блокбастеров 2016 года

Самым популярным лекарством в 2016 году признан препарат от ревматоидного артрита Хумира производства компании AbbVie – выручка от продаж блокбастера в прошлом году составила $16,078 млрд. Препарат возглавил рейтинг «ТОП15 наиболее продаваемых лекарств в 2016 году», составленный информационным порталом Genetic Engineering and Biotechnology News (GEN).



Рейтинг был составлен на основе отчетности фармацевтических компаний за 2016 год и данных о продажах конкретных препаратов. Пять из 15 препаратов, вошедших в рейтинг, предназначены для терапии онкологических заболеваний. Кроме того, в перечень вошли лекарства от хронического гепатита С, болезни Крона, язвенной болезни желудка и сахарного диабета. ТОП15 самых продаваемых лекарств в 2016 году Препарат Для терапии какой патологии предназначен Компания-производитель Продажи в 2016 году, млрд Хумира (адалимумаб) Ревматоидный артрит и бляшечный псориаз AbbVie $16,078 Харвони (ледипасвир+софосбувир) Хронический гепатит C Gilead Sciences $13,864 Энбрел (этанерцепт) Ревматоидный артрит Amgen, Pfizer $8,874 Rituxan (ритуксимаб) Неходжкинские лимфомы, лейкоцитарный лейкоз, ревматоидный артрит Roche (Genentech), Biogen $8,583 Ремикейд (инфилксимаб) Болезнь Крона, псориаз, язвенный колит Johnson&Johnson, MSD $7,829 Ревлимид (леналидомид) Множественная миелома Celgene $6,974 Авастин (бевацизумаб) Метастатический колоректальный рак Roche (Genentech) $6,752 Герцептин (трастузумаб) Рак молочной железы Roche (Genentech) $6,751 Лантус (инсулин гларгин) Сахарный диабет Sanofi $6,054 Превенар 13 Пневмококковая вакцина Pfizer $5,718 Ксарелто (ривароксабан) Снижение риска инсульта и системной эмболии,

тромбоз глубоких вен и легочная эмболия Bayer, Johnson&Johnson $5,390 Эйлеа (афлиберцепт) Макулярная дегенерация Bayer, Regeneron Pharmaceuticals $5,045 Лирика (прегабалин) Диабетическая периферическая нейропатия,

постгерпетическая невралгия Pfizer $4,966 Neulasta/Peglasta (пэгфилграстим); Нейпоген/Gran (филграстим) Немиелоидная злокачественная опухоль Amgen, Kyowa Hakko Kirin $4,701 Advair/Seretide (флутиказон+салметерол) Астма GlaxoSmithKline $4,325

В ТОП20 блокбастеров вошли также препараты, выручка от продаж которых в 2016 году составила от $3,8 млрд до $4,2 млрд: Crestor (розувастатин кальция) производства AstraZeneca/Shionogi, Januvia (ситаглиптин) компании MSD, Tecfidera (диметилфумарат) компании Biogen, Совальди (софосбувир) производства Gilead Sciences, а также Копаксон компании Teva (глатирамера ацетат).

В перечень блокбастеров не вошел только один популярный препарат – Eliquis (апиксабан) производства компаний Bristol-Myers Squibb и Pfizer. Лекарство предназначено для терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно годовому отчету BMS, продажи Eliquis в 2016 году составили $3,343 млрд. Однако Pfizer в своем отчете не раскрыла данных о продажах этого препарата.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал фармацевтические компании нарастить производство препаратов в стране, а также снизить цены на лекарства. После одного из выступлений Трампа о снижении цен на лекарства капитализация крупнейших фармацевтических компаний мира снизилась за 20 минут на $24,6 млрд.

Источник Genetic Engineering & Biotechnology News

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