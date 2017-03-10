Опубликован рейтинг препаратов-блокбастеров 2016 года

Рейтинг был составлен на основе отчетности фармацевтических компаний за 2016 год и данных о продажах конкретных препаратов.
Пять из 15 препаратов, вошедших в рейтинг, предназначены для терапии онкологических заболеваний. Кроме того, в перечень вошли лекарства от хронического гепатита С, болезни Крона, язвенной болезни желудка и сахарного диабета.
ТОП15 самых продаваемых лекарств в 2016 году
|Препарат
|Для терапии какой патологии предназначен
|Компания-производитель
|Продажи в 2016 году, млрд
|Хумира (адалимумаб)
|Ревматоидный артрит и бляшечный псориаз
|AbbVie
|$16,078
|Харвони (ледипасвир+софосбувир)
|Хронический гепатит C
|Gilead Sciences
|$13,864
|Энбрел (этанерцепт)
|Ревматоидный артрит
|Amgen, Pfizer
|$8,874
|Rituxan (ритуксимаб)
|Неходжкинские лимфомы, лейкоцитарный лейкоз, ревматоидный артрит
|Roche (Genentech), Biogen
|$8,583
|Ремикейд (инфилксимаб)
|Болезнь Крона, псориаз, язвенный колит
|Johnson&Johnson, MSD
|$7,829
|Ревлимид (леналидомид)
|Множественная миелома
|Celgene
|$6,974
|Авастин (бевацизумаб)
|Метастатический колоректальный рак
|Roche (Genentech)
|$6,752
|Герцептин (трастузумаб)
|Рак молочной железы
|Roche (Genentech)
|$6,751
|Лантус (инсулин гларгин)
|Сахарный диабет
|Sanofi
|$6,054
|Превенар 13
|Пневмококковая вакцина
|Pfizer
|$5,718
|Ксарелто (ривароксабан)
|Снижение риска инсульта и системной эмболии,
тромбоз глубоких вен и легочная эмболия
|Bayer, Johnson&Johnson
|$5,390
|Эйлеа (афлиберцепт)
|Макулярная дегенерация
|Bayer, Regeneron Pharmaceuticals
|$5,045
|Лирика (прегабалин)
| Диабетическая периферическая нейропатия,
постгерпетическая невралгия
|Pfizer
|$4,966
|Neulasta/Peglasta (пэгфилграстим); Нейпоген/Gran (филграстим)
|Немиелоидная злокачественная опухоль
|Amgen, Kyowa Hakko Kirin
|$4,701
|Advair/Seretide (флутиказон+салметерол)
|Астма
|GlaxoSmithKline
|$4,325
В ТОП20 блокбастеров вошли также препараты, выручка от продаж которых в 2016 году составила от $3,8 млрд до $4,2 млрд: Crestor (розувастатин кальция) производства AstraZeneca/Shionogi, Januvia (ситаглиптин) компании MSD, Tecfidera (диметилфумарат) компании Biogen, Совальди (софосбувир) производства Gilead Sciences, а также Копаксон компании Teva (глатирамера ацетат).
В перечень блокбастеров не вошел только один популярный препарат – Eliquis (апиксабан) производства компаний Bristol-Myers Squibb и Pfizer. Лекарство предназначено для терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно годовому отчету BMS, продажи Eliquis в 2016 году составили $3,343 млрд. Однако Pfizer в своем отчете не раскрыла данных о продажах этого препарата.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал фармацевтические компании нарастить производство препаратов в стране, а также снизить цены на лекарства. После одного из выступлений Трампа о снижении цен на лекарства капитализация крупнейших фармацевтических компаний мира снизилась за 20 минут на $24,6 млрд.