Запуск завода по производству фармсубстанций в Братске намечен на начало сентября

В Братске с рабочей коммандировкой побывал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Подводя итоги в администрации города, губернатор уделил особое внимание реализации проекта строительства завода по производству фармацевтических субстанций.

Это проект одного из крупнейших российских производителей лекарственных средств компании «Фармасинтез». Запуск первой очереди в Братске намечен на 8 сентября 2017 года. Губернатор отметил, что производства завода будут экологически чистыми, а благодаря запуску предприятия в Братске будут созданы дополнительные рабочие места.

Так как для Братска вопрос экологии — это вопрос номер один, мы особое внимание уделили тому, чтобы это предприятие было полностью экологически чистым. В связи с этим уже сегодня проводятся лабораторные испытания. Мы рассчитываем, что к 8 сентября первая очередь будет запущена. А с запуском всех очередей, будет создано 450 рабочих мест. При этом «Фармасинтез» — практически единственное предприятие Иркутской области, которое занимается производством за пределами Приангарья, а все налоги платит здесь. Производство есть в Санкт-Петербурге, Тюмени, Уссурийске, но это налоговый резидент Иркутской области, — отметил Сергей Левченко.

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРАТСКА

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