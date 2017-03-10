Фирма оштрафована на 1 млн руб за продажу БАДа с неверным составом на этикетке

Арбитражный суд Москвы по заявлению Роспотребнадзора оштрафовал ООО «Донник» на 1 миллион рублей за реализацию в аптечном пункте биологически активных добавок (БАД) без указания всех компонентов в составе, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, в китайском БАДе «Фужуньбао супер» был обнаружен тадалафил, который не был указан в составе. Ведомство подчеркивает, что данный фармпрепарат рекомендуется применять по назначению врача.

«Наличие в пищевой продукции фармацевтической субстанции тадалафила, не заявленной на маркировке, свидетельствует о фальсификации биологически активной добавки к пище «Фужуньбао супер»», — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор обратился с иском в суд о привлечении ООО «Донник» к ответственности по части 1 статьи 6.33 КоАП РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств). Арбитраж Москвы согласился с позицией ведомства, оштрафовав фирму на 1 миллион рублей.

Фото: РИА Новости. Надежда Котлярова

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