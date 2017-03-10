Основатель Sun Pharma вновь признан самым богатым предпринимателем в сфере здравоохранения

Богатейшим предпринимателем из сферы здравоохранения признан основатель индийской фармкомпании Sun Pharmaceuticals Дилип Шангви, который опустился с 54-й строчки на 67-ю в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Помимо основателя индийской фармкомпании, в рейтинг 500 богатейших людей также вошел еще 21 представитель фармотрасли и мединдустрии. В целом же можно отметить снижение позиций лидеров из сферы здравоохранения как минимум на 10 пунктов.

Состояние Дилипа Шангви за полгода уменьшилось с $15,5 млрд до $14,1 млрд. Шангви основал Sun Pharmaceuticals в 1983 году. Тогда компания производила пять препаратов, предназначенных для терапии психических заболеваний. Теперь Sun Pharmaceuticals – самая крупная фармкомпания в Индии. Выручка компании в 2014-2015 финансовом году составила $4,1 млрд, а чистая прибыль – $810 млн.

Генеральный директор крупнейшей аптечной сети США Walgreens Boots Alliance Стефано Пессина по-прежнему занимает 69-ю позицию в рейтинге. Его состояние оценивается в $14 млрд. У Walgreens есть бизнес-интересы и в России. В частности, в 2016 году компания завершила сделку по продаже своего единственного российского актива – фармдистрибьютора Alliance Healthcare Russia – ПАО «Аптечная сеть 36,6». Взамен американский ритейлер получил долю в отечественной компании.

Основатель Hospital Corporation of America (компания управляет более чем 100 больницами в США и Великобритании) Томас Фрист, наоборот, поднялся в рейтинге богатейших людей планеты и занял 144-ю строчку с состоянием в $8,73 млрд. Фрист обогнал на одну позицию самого богатого врача в США Патрика Синьсяна – хирурга, научного сотрудника, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Синьсян – основатель сразу нескольких фармкомпаний: APP Pharmaceuticals (была продана Fresenius за $4,6 млрд в 2008 году) и Abraxis BioScience (была продана Celgene в 2010 году за $3 млрд). Кроме того, Синьсян – основатель нескольких компаний, занимающихся ИТ в медицине. В рейтинге богатейший врач и предприниматель занял 145-ю строчку с состоянием $8,67 млрд.

На 149-м месте оказался Сайрус Пунавала – индийский бизнесмен, председатель директоров Poonawalla Group, в которую входит биотехнологическая компания по производству вакцин для детей – Индийский институт сывороток. Состояние Пунавалы оценивается в $8,54 млрд. В предыдущем рейтинге Пунавала занимал 139-е место.

Ранее был опубликован рейтинг «ТОП15 наиболее продаваемых лекарств в 2016 году», составленный информационным порталом Genetic Engineering and Biotechnology News (GEN). Самым популярным лекарством в минувшем году был признан препарат от ревматоидного артрита Хумира производства компании AbbVie – выручка от продаж блокбастера в прошлом году составила $16,078 млрд.

Источник: Bloomberg

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