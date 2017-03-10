Пациенты Федерального центра СПИД попросили закупить для них лекарства

Пациенты Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Федеральный центр СПИД) обратились с открытым письмом к вице-премьеру РФ Ольге Голодец и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой закупить и поставить в центр антиретровирусные (АРВ) препараты, чтобы не допустить перерыва в лечении.

Поводом для обращения послужило то, что Минздрав не включил Федеральный центр СПИД в список получателей АРВ-препаратов на 2017 год, поскольку центр находится в ведении Роспотребнадзора. Именно поэтому Минздрав не хочет закупать для него АРВ-препараты, считает директор центра Вадим Покровский.

В свою очередь в Минздраве заверили, что «потребность в АРВ-препаратах для пациентов, наблюдающихся в указанном учреждении [Федеральном центре СПИД. – Vademecum], учтена при формировании регионального объема лекарств, закупаемых для граждан, проживающих в городе Москве», поэтому дефицита быть не должно.

В письме говорится, что в центре наблюдаются 1,2 тысячи пациентов, из которых только 1 тысяча получают лечение. Все эти пациенты не могут наблюдаться в других учреждениях, таких как Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом и ГУЗ «Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

«В Москве доступ к диспансерному наблюдению и лечению имеют только лица с постоянной регистрацией. Многие пациенты ранее получили письменный отказ в оказании медицинской помощи в Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом», – говорится в письме. Большинство пациентов Федерального центра СПИД не имеют постоянной регистрации в Москве и возможности регулярно выезжать для прохождения диспансеризации и получения АРВ-препаратов по месту официальной регистрации.

Кроме того, среди пациентов Федерального центра СПИД есть пациенты с тяжелыми формами заболевания, которые длительное время находятся под наблюдением врачей этого учреждения.

В связи с этим пациенты попросили Скворцову и Голодец организовать закупку и поставку АРВ-препаратов в центр.

В 2016 году диагноз «ВИЧ» впервые был поставлен 103 тысячам человек, а общее количество пациентов с вирусом иммунодефицита в России, по разным оценкам, составляет от 750 тысяч до 1,5 млн человек. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, недостатка в лекарственной терапии в стране не будет. Он также сообщил, что был завершен процесс формирования федерального реестра людей с ВИЧ-инфекцией.

Источник: Международная коалиция по готовности к лечению

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