Московскую аптеку оштрафовали на 1 млн рублей за продажу фальсифицированной БАД

Арбитражный суд Москвы на основании обращения Роспотребнадзора оштрафовал на 1 млн рублей аптеку «Донник» за продажу фальсифицированной биологически активной добавки (БАД) для лечения эректильной дисфункции «Фужуньбао супер».

В декабре прошлого года в Управление Роспотребнадзора по Москве поступила информация о реализации аптекой «Донник», расположенной на улице Воронцовская, 25, фальсифицированной добавки «Фужуньбао супер», сообщает пресс-служба ведомства.

На основании этих данных сотрудники Роспотребнадзора проверили взятый с витрины торгового зала аптеки БАД и обнаружили в нем тадалафил (действующее вещество препарата Сиалис), не заявленное в составе БАДа.

В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении и передан в суд, который признал аптеку виновной и назначил ей штраф в размере 1 млн рублей.

В конце апреля 2015 года «НП ОП БАД» совместно с Союзом профессиональных фармацевтических организаций и Аптечной гильдией провело контрольную закупку и исследование образцов БАДов, влияющих на мужскую репродуктивную систему, в различных аптеках Москвы. Экспертиза показала, что в 25 из 29 образцов был обнаружен тадалафил – действующее вещество препарата Сиалис, а в одном – силденафил, действующее вещество Виагры.

После этого Роспотребнадзор прекратил государственную регистрацию биологически активной добавки Тонгкат Али Платинум производства компании Polens, поскольку в ней «содержались не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции». Впоследствии распространение препаратов запретили в Белоруссии и Казахстане.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Москве

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