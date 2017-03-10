Google разработал искусственный интеллект для диагностики рака

Ученые Google обучили искусственный интеллект GoogLeNet определять рак груди по МРТ- и КТ-снимкам. Оказалось, что программа справляется с этой задачей не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем опытный врач-патоморфолог.

Даже у лучших специалистов существует вариативность в диагнозе – совпадение в диагнозах, например, для некоторых форм рака молочной железы составляет всего 48%.

В связи с этим в компании Google решили попробовать обучить искусственный интеллект GoogLeNet распознаванию рака груди, а также его метастазов в лимфатических узлах. После специальной доработки алгоритма GoogLeNet показал точность распознавания рака 89%, в то время как опытный эксперт, работающий без ограничения времени, определяет его с точностью 73%, написали авторы исследования в блоге Google Research.

Исследователи отметили, что искусственный интеллект не сможет заменить патоморфологов, так как система все равно генерирует ложные положительные результаты. Кроме того, она не в состоянии обнаружить другие нарушения, которые замечает человек. Однако программа поможет врачу выделить места на снимке для более подробного изучения, а также более точно определить размер опухоли.

Компания Google DeepMind подписала соглашение о совместном изучении применения искусственного интеллекта в лечении пациентов, страдающих раком головы и шеи, с больницей Университетского колледжа Лондона (UCL) в августе 2016 года.

Источник: Google

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