Компания «Мерк» вошла в список лучших работодателей мира

Научно-технологическая компания «Мерк» вошла в число лучших работодателей по версии института the Top Employers Institute. По результатам независимого исследования, компания «Мерк» отмечена как прекрасный работодатель с точки зрения корпоративной культуры, карьерного роста и социального пакета. Помимо сертификата «Лучший работодатель в мире-2017», компания «Мерк» также получила награды «Лучший работодатель Европы-2017» и «Лучший работодатель в Германии-2017».

«За последние годы мы приложили огромные усилия, включая глубокую модернизацию системы управления персоналом, что позволит «Мерк» успешно развиваться в будущем. Благодаря этому у наших сотрудников есть широкий выбор вариантов профессионального и личного развития, — заявил Кай Бекманн (Kai Beckmann), член совета директоров компании «Мерк», отвечающий за работу с кадрами. — Я горжусь нашей командой, которая успешно провела все эти преобразования, что привело к столь быстрому признанию наших достижений и получению сертификата лучшего работодателя в мире».

Ежегодное международное исследование проводится институтом the Top Employers Institute и выявляет ведущих работодателей мира, сравнивая их по следующим критериям: наличие стратегии работы с талантами, управление эффективностью труда, развитие лидерских качеств сотрудников и корпоративной культуры. Кроме того, проводятся опросы для выявления передовых приемов работы отделов кадров, в ходе которых опеределяются компании, создающие условия для профессионального и личного развития сотрудников. Такие компании и включаются в список лучших работодателей.

Помимо признания в Европе, компания «Мерк» была также отмечена региональными сертификатами в Азиатско-тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Подразделение компании в Северной Америке также получило сертификат 2017 года. Кроме того, в 2016 году компания «Мерк» заняла 11-е место среди 20 лучших работодателей в мировой биофармацевтической отрасли согласно рейтингу Science — ведущего международного рецензируемого научного журнала.

gmpnews