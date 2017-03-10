НПО Петровакс Фарм вновь подтвердило соответствие стандартам GMP РФ

1 марта 2017 года компания НПО Петровакс Фарм повторно получила сертификат Минпромторга РФ о соответствии производства и системы менеджмента качества стандартам GMP, вновь подтвердив высокий уровень всей работы биофармацевтического предприятия.

Новая лицензия о соответствии GMP РФ предусматривает сертификацию всех производственных процессов по выпуску стерильных нестерильных лекарственных средств, вакцин, иммуномодулирующих препаратов, фармацевтических субстанций. Кроме того, впервые в заключение включены вторичная упаковка и выпускающий контроль растворителя моноклональных антител.

Напомним, что в июне 2016 Минпромторг РФ выдал предприятию сертификат о соответствии производства и системы менеджмента качества правилам GMP РФ. Компания также является единственным в России производителем иммунобиологических продуктов, получивших международные GMP сертификаты от государственных регулирующих органов ЕС (Словакия) и Ирана.

gmpnews