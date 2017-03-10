«Вектор-Биальгам» планирует создать СП с компаниями Румынии и Молдавии

Новосибирский производитель вакцин «Вектор-Биальгам» планирует создать к 2020 году совместное предприятие с компаниями Румынии и Молдавии для производства фармацевтических лакто- и бифидопрепаратов, сообщил журналистам гендиректор компании Леонид Никулин.

«Мы планируем перейти с производства лакто- и бифидосодержащих БАДов на фармпрепараты. Представители в Румынии подтягивают Молдавию, у них есть желание получить наши полуфабрикаты. Такие фармпрепараты производились в России, но, к сожалению, эта промышленность на сегодняшний день провалилась. Ряд фармпрепаратов поставляют из-за рубежа, мы эту промышленность собираемся возродить и закрыть до 30% российского рынка, ориентировочно в год будет получаться продукции примерно на 1 млрд рублей», — сказал Никулин, уточнив, что сухих препаратов для детей и взрослых на рынке нет, в основном торгуют биодобавками.

Планируется, что восточно-европейские компании будут поставлять готовую продукцию в Польшу, Германию и другие страны. По словам Никулина, компания уже закрывает порядка 10% российского рынка по производству лакто- и бифидо- содержащих БАДов. Обновление и расширение производства стоимостью 200 млн рублей позволит производить именно лекарственные препараты, которые могут назначаться пациентам в качестве терапии. «Мы надеемся не только на сотрудничество с иностранными инвесторами, но также на поддержку Минздрава и Минпрома», — отметил Никулин.

ТАСС