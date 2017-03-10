Более 15% локализованной продукции в Узбекистане производят фармацевты

Более 15% локализованной в ближайшие три года продукции в Узбекистане приходится на фармацевтические компании.

Как следует из Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2017 -2019 годы, в фармацевтической отрасли за этот период реализуется 179 проектов по производству ранее импортированных лекарственных препаратов (общее количество проектов -1146).

В частности, АК «Узфармсаноат» и Академия наук с 2019 года приступят к выпуску нескольких видов субстанций на основе лекарственных растений с уровнем локализации 80%.

В рамках действующего законодательства включенные в Программу локализации предприятия по решениям Специальной межведомственной комиссии после экспертизы проектов освобождаются сроком на 3 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимые технологическое оборудование и запчасти к нему, а также компоненты, не производимые в республике, используемые в технологическом процессе при производстве локализуемой продукции.

Они также освобождаются от уплаты налога на прибыль, единого налогового платежа (для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения) в части продукции, произведенной по проектам локализации; налога на имущество в части основных производственных фондов, используемых для производства локализуемой продукции.

По данным Министерства экономики, только за последние пять лет в фармацевтической отрасли освоено $501,9 млн инвестиций, в том числе $135,6 млн — прямых, введено в строй 99 новых промышленных объектов.

В результате доля отечественных препаратов в общем объеме внутреннего фармацевтического рынка превысила 55 %. Отечественными предприятиями производится более 2000 наименований лекарственных препаратов, средний уровень их локализации составляет от 61,6% до 75%.

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