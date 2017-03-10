Безглютеновая диета повышает риск развития диабета 2 типа

Соблюдение безглютеновой диеты людьми, не страдающими целиакией, ассоциировано с повышенным риском развития диабета 2 типа, сообщается на сайте Американской ассоциации сердца.

В рамках долгосрочного наблюдательного исследования ученые проанализировали данные почти 200 тыс. человек, которые раз в 2-4 года заполняли опросники частоты потребления различных пищевых продуктов. Оказалось, что большинство опрошенных ежедневно потребляли менее 12 грамм глютена в день.

У людей, употреблявших ежедневно большее количество глютена, риск развития диабета 2 типа в течение 30 лет был ниже, чем у сторонников безглютеиновой диеты, при этом разница достигала 13% при большом потреблении глютена (по сравнению с пациентами, в чей пищевой рацион входило только 4 грамм глютена).

Авторы работы отмечают, что люди, старавшиеся есть меньше глютена, также меньше потребляли продукты питания, богатые пищевыми волокнами, обладающие защитными свойствами против диабета 2 типа.

Целиакия связана с иммунной реакцией на глютен, белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Со временем целиакия может приводить к повреждению тонкого кишечника и вызвать другие проблемы со здоровьем. Люди с целиакией должны соблюдать безглютеновую диету, однако в последнее время подобная диета стала популярной среди здорового населения.

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