Хакасской «Ресфармации» предписали пополнить ассортимент

Прокуратура Орджоникидзевского района (Республика Хакасия) направила в районный суд иск к государственнму бюджетному учреждению «Ресфармация» с требованием обеспечить наличие в аптеках сети набора жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

В связи с участившимися обращениями граждан прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств и медицинских изделий, в ГБУ РХ «Ресфармация».

В результате проверки оказалось, что государственная аптека не обеспечила минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации. В частности, в аптеке с. Копьева отсутствовали такие лекарства, как омепразол, дротаверин, панкреатин, нитроглицерин, ампициллин, доксициклин.

Прокурор района возбудил против «Ресфармации» административное дело, направил материалы в Росздравнадзор и подал в суд иск с требованием к ГБУ РХ «Ресфармация» обеспечить свои аптеки необходимым ассортиментом лекарств.

Это не первый случай, когда в государственной аптеке отсутствует необходимый запас лекарств. В мае 2016 года прокуратура Саяногорска подала иск против МУП «Фармация – Аптека №5», Министерства здравоохранения Республики Хакасии, «Ресфармации» с требованием обеспечить детей, страдающих тяжелыми формами болезни, жизненно необходимыми препаратами. В результате осенней проверки в перечне аптеки отсутствовали 11 лекарств из списка ЖНВЛП. Более того, выявлен случай нарушения законодательства при обеспечении граждан лекарственными препаратами по системе отложенного спроса.

ГБУ РХ «Ресфармация» осуществляет логистику по федеральным целевым программам и закупкам республиканского Минздрава и отвечает за снабжение аптек региона льготными лекарствами. После увольнения Игоря Арокина обязанности директора ГУП «Ресфармация» временно исполняет его заместитель Татьяна Рыбаченко.

Источник: Прокуратура Республики Хакасия

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