«Рафарма» задолжала сотрудникам более 3 млн рублей

Прокуратура Тербунского района Липецкой области обратилась в суд с требованием принудительно взыскать с липецкого подразделения фармкомпании «Рафарма» задолженность по зарплате сотрудникам за январь текущего года в размере более 3 млн рублей.

«Прокурор направил в суд заявление о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но своевременно не выплаченной заработной платы. Исполнение судебных приказов взято прокуратурой на контроль», – передает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура уже не в первый раз выявляет нарушения прав работников липецкой «Рафармой» – в конце декабря прошлого года прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу 86 работников 4,1 млн рублей заработной платы за ноябрь 2016 года.

В середине декабря 2016 года стало известно о том, что генеральный директор липецкой «Рафармы» Тимофей Петров в скором времени покинет компанию. По данным СПАРК, сейчас генеральным директором компании является Владимир Ильюшин.

В конце января стало известно, что Петров возглавил ГК «Фармконтракт».

Завод компании «Рафарма» был запущен на территории особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны» Липецкой области в 2014 году. Компания выпускает антибиотики, противоопухолевые и другие препараты. Предприятие строилось на деньги Внешэкономбанка, вложившего в проект свыше 100 млн евро. По данным СПАРК, в 2015 году выручка АО «Рафарма» составила 584 млн рублей, чистый убыток – 1,3 млрд рублей.

Источник: Прокуратура Липецкой области

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