В Госдуме не поддержали закон об аптеках в труднодоступных местностях

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об организации работы аптек в населенных пунктах, расположенных в труднодоступных местах страны.

Авторы законопроекта отмечают, что из-за отсутствия аптек в населенных пунктах, расположенных в труднодоступных местностях, их жители, в частности, пенсионеры, не всегда могут купить необходимые лекарства. По их словам, вопрос не решается из-за отсутствия необходимых помещений и специалистов, а также по причине нерентабельности таких аптек.

«Принятие проекта федерального закона позволит решить вопрос доступности приобретения лекарственных средств жителями труднодоступных территорий городских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные организации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако профильный комитет Госдумы документ не одобрил и рекомендовал нижней палате парламента отклонить его первом чтении. Причиной послужило то, что, по мнению чиновников, некоторые понятия, используемые в законопроекте, не закреплены законодательно. О каких именно понятиях идет речь, источник не уточняет.

Чтобы решить проблему обеспечения лекарствами жителей отдаленных районов, власти наделяют фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) правом самостоятельно продавать лекарства. Так, в апреле 2016 года ГБУ МО «Мособлмедсервис» приступило к организации лекарственного обеспечения населения отдаленных районов Московской области через ФАПы и амбулатории.

Источник: РИА «Новости»

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