Часть петербургских больниц смогла объявить конкурсы на поставку лекарств

Согласно данным Единой информационной системы (ЕИС) по госзакупкам в феврале-марте 2017 г. часть больниц Санкт-Петербурга сумели объявить конкурсы на поставку лекарств. Ранее, 10 марта, издание «Доктор Питер» сообщило о возможном дефиците лекарств в городских больницах.

В пятницу, 10 марта, в ЕИС появились объявления Городского клинического онкологического диспансера, родильных домов №9 и №10, Пушкинского противотуберкулезного диспансера, городской поликлиники№39, детской городской больницы №17, городской больницы №15 и других медорганизаций.

Как пояснили изданию в Комитете по государственному заказу, специально для закупок лекарств выделены специалисты, которые помогают справиться с техническими проблемами в ЕИС.

Проблема размещения госзаказов в системе ЕИС возникла не только в Санкт-Петербурге. По информации генерального директор АО «Единая электронная торговая площадка» Антона Емельянова, в январе 2015 – 2016 гг. опубликовано порядка 10 тысяч процедур объемом в 20 млрд рублей. Для сравнения, в январе 2017 года — 1600 процедур, что в 7 раз меньше, объемом менее 9 млрд рублей.

В начале февраля руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев сообщил, что более полутора тысяч московских контрактов «зависли» в Единой информационной системе. Московские заказчики не могли опубликовать конкурсные процедуры из-за технических сбоев в работе ЕИС. Все дело в том, что госзаказчики не могли опубликовать планы закупок и планы-графики, а без них торги объявлять нельзя.

Все дело в том, что для удобства поставщиков Москва и Санкт-Петербург создали собственные региональные автоматизированные системы торгов. Они способны сами контролировать и обрабатывать данные о закупках, однако, согласно существующему порядку, все региональные данные также должны быть обработаны и федеральной ЕИС. В момент проверки в ЕИС и возникают сбои.

В то же время регионы предлагают оставить обработку данных только на уровне местных информационных систем. При этом информация о конкурсах и Москвы, и Санкт-Петербурга будет отражаться и в ЕИС.

Стоит отметить, что на 11 марта, согласно порталу zakupki.gov.ru, в системе размещено более 668 тыс. конкурсов с начала 2017 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»