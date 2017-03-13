Трамп пригласил на пост руководителя FDA врача и бизнесмена

Президент США Дональд Трамп предложил на пост главы Управления по продуктам и лекарствам США (FDA) кандидатуру Скотта Готтлиба – известного врача, предпринимателя и эксперта в сфере здравоохранения. В случае если Сенат США одобрит кандидатуру, Готтлиб займется реализацией программы Трампа по снижению цен на лекарства.

44-летний Готтлиб известен как врач, эксперт Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) и партнер крупного венчурного инвестфонда New Enterprise Associates, который вкладывает средства в научные разработки, создание нового медицинского оборудования и услуг.

Готтлиб хорошо известен в фарминдустрии – он уже работал в FDA в 2005–2007 годах при администрации Джорджа Буша-младшего. Тогда он активно выступал за снижение стоимости рецептурных лекарств за счет более быстрого одобрения и вывода на рынок их дженериков. Кроме того, Готтлиб был одним из руководителей онконаправления британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, а до последнего времени работал консультантом по онкопрепаратам в Bristol-Myers Squibb.

Он также член советов директоров в двух фармкомпаниях – Daiichi Sankyo и Tolero Pharmaceuticals.

Опрос, проведенный Mizuho Securities среди 53 фармацевтических руководителей, показал, что 72% из них считают кандидатуру Готтлиба наиболее подходящей для управления FDA по сравнению с другими потенциальными кандидатами.

В случае одобрения Сенатом США, Готтлиб сменит руководителя FDA известного кардиолога Роберта Калиффа, кандидатура которого была выдвинута бывшим президентом США Бараком Обамой. Калифф возглавил FDA в феврале 2016 года.

Борьба с завышенными ценами на лекарства стала одним из пунктов предвыборной кампании как Дональда Трампа, так и его соперницы – кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. После вступления на пост президента Дональд Трамп неоднократно призывал фармацевтические компании нарастить производство препаратов в стране, а также снизить цены на лекарства. Еще одной целью Трампа стало сокращение сроков одобрения медикаментов FDA.

Источник: Reuters

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