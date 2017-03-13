МГМУ им. И.М. Сеченова вошел в рейтинг лучших вузов мира

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова впервые вошел в мировой рейтинг по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) по направлению «медицина».

Лидирующие позиции рейтинга по направлению «медицина» заняли Гарвардский университет (США), Кембриджский университет (Великобритания), Оксфордский университет (Великобритания). Из российских вузов в рейтинг по направлению «медицина, фармацевтика и фармакология» вошел также Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, который находится в списке лучших вузов, по версии QS, с 2015 года. В 2016 году МГУ попал в список 50 ведущих вузов мира сразу по семи предметам.

Ежегодно QS оценивает свыше 2,5 тысячи вузов во всех странах мира, после чего составляет список 500 лучших из них, а также рейтинги по отдельным предметам и научным дисциплинам. В 2016 году 28 российских высших учебных заведений заняли 147 позиций по 46 предметам. В 2015 году в рейтинг вошли 17 российских университетов по 28 предметным областям.

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова первым среди медицинских вузов России вошел в мировой рейтинг высших учебных заведений, составляемый британским журналом The Times Higher Education, заняв в нем 801-е место. В мировом репутационном рейтинге ведущих вузов мира Round University Ranking (RUR), ежегодно проводимом Thomson Reuters, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова поднялся за год на 406 позиций и занял 306-е место.

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