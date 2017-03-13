Росту товарооборота Сервье способствовали успехи на международных рынках

Группа Сервье, вторая по величине французская фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда, объявила о росте на 2,7% по итогам финансового года 2015–2016. Объем продаж достиг 4 млрд евро, из которых 2,8 млрд приходится на долю оригинальных препаратов Сервье, и 1,2 млрд — на долю дженериков. Чистая прибыль составила 188 млн евро.

В основе успеха:

— сильные позиции по продажам препаратов Сервье на международных рынках;

— значительное увеличение продаж дженериков на всех территориях присутствия (Франция, Европа, Содружество Независимых Государств и Бразилия).

Группа продолжает расширять свое присутствие на международных рынках: продажи Сервье без учета Франции достигли 3,1 млрд евро, продемонстрировав рост на 8%. Системная работа, сильные позиции в сочетании с долгосрочными инвестициями, особенно на развивающихся рынках, вывели Сервье на лидирующие позиции во многих странах. На Китай и Россию приходится по 8% общего товарооборота компании, на Канаду — 5%, на Италию — 3%. Румыния, где был отмечен наибольший рост, занимает пятое место.

«Наша международная экспансия отражается также в нашей проактивной политике выстраивания и поддержания партнерских связей, которую Группа особенно активно проводила в прошлом году, – заявил Оливье Лоро, президент Сервье. – В последние годы Группа заключила более 40 соглашений о партнерстве с такими международными гигантами, как Pfizer, Novartis, Amgen, Taiho и несколькими инновационными биотехнологическими компаниями, в числе которых Intarcia, Cellectis и GeNeuro. 7 из этих партнерств были заключены за последние 18 месяцев».

В течение нескольких лет препараты для лечения онкологических заболеваний стали одним из главных направлений роста Группы: продажи здесь удвоились всего за один год. Это отражает важность осуществляемых Группой инноваций.

В 2016 году Сервье также укрепила свою позицию второго по величине производителя кардиологических препаратов в Европе. Сбалансированный и диверсифицированный портфель препаратов обеспечивает Сервье возможность устойчивого роста, не подверженного воздействию экономических спадов. Речь идет о ее главных продуктах, таких как Престариум®, Диабетон®, Детралекс®, Нолипрел® и Предуктал®, продажи которых увеличились в 2015–2016 годах на 5%.

Портфель дженериков включает более 900 лекарственных наименований в 19 терапевтических областях — Сервье привержена идее доступности необходимых препаратов как можно большему числу пациентов. Большую, чем ранее, роль в росте продаж сыграли биоаналоги: выручка от их продажи удвоилась по сравнению с предыдущим годом.

Доля внутреннего рынка (Франция) в объеме продаж оригинальных препаратов Сервье и дженериков продолжает уменьшаться, снизившись до 22,6% от общего оборота. Лучшие результаты здесь демонстрируют дженерики, тогда как доход от оригинальных препаратов Сервье в очередной раз уменьшился – до 205 млн евро несмотря на увеличение объема продаж. Во Франции Группа предприняла усилия по повышению ценности своих товаров для потребителей с помощью масштабных инвестиций в производство, исследования и разработки, вследствие чего на Францию приходится 50% фонда оплаты труда Сервье. Вклад Группы в профицит торгового баланса французской фармацевтики и тонкой химической промышленности составил 1426 млн евро.

Являясь полностью независимой компанией, у которой нет акционеров, Сервье инвестирует всю свою прибыль в прогресс терапевтических инноваций во благо пациентов.

Сервье – международная фармацевтическая компания, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире, с широкой представленностью бизнеса — 148 стран мира, 5 континентов, более 21 тысячи сотрудников. Годовой оборот Сервье в 2016 году составил 4 миллиарда евро. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания. Являясь полностью независимой, группа компаний Сервье реинвестирует 25% оборота (без учета дженериков) в научные исследования и разработки, а всю прибыль — в развитие.

gmpnews