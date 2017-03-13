S&P подтвердило рейтинг Teva Pharmaceutical на уровне «BBB» с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило корпоративный кредитный рейтинг израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. на уровне «BBB» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В то же время агентство пересмотрело оценку управления и менеджмента компании с «удовлетворительной» до «ясной».

«Негативный прогноз отражает наше ожидание того, что Teva будет эффективно проводить интеграцию с Allergan и достигнет намеченных целей, позволяющих ей снизить левередж к 2018 году примерно до 4.0x. Негативный прогноз также отражает наше мнение, что существуют значительные риски для достижение этих целей, и компания имеет очень ограниченные возможности для финансирования займов», — пишет агентство.

В июле 2015 года Teva достигла соглашения с Allergan plc о приобретении Allergan Generics. Сделка была закрыта в августе 2016 года. Teva заплатила за приобретение 33,43 миллиарда долларов денежными средствами. Allergan также получила около 100 миллионов акций Teva.

gmpnews