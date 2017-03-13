Philips заняла первое место в рейтинге компаний по числу заявок на патенты

Согласно ренкингу Европейского патентного ведомства, второй год подряд Philips – абсолютный лидер по числу заявок на получение патентов.

Брюссель, Бельгия и Мюнхен, Германия – Европейское патентное ведомство опубликовало ежегодный международный ренкинг инновационных компаний. Согласно его результатам, Philips заняла первое место по числу поданных заявок. В 2016 году компанией было заявлено в общей сложности 2 568 инноваций.

Philips сохраняет лидирующие позиции в таких стратегически важных категориях, как «Медицинские технологии», «Электромеханика, оборудование и энергетика» и «Измерения».

Портфель интеллектуальной собственности Philips – один из самых обширных и конкурентоспособных. Компания применяет передовые технологии и глубокую экспертизу в сфере потребительских товаров и здравоохранении для предоставления комплексных решений, которые улучшают качество жизни людей на всех этапах континуума здоровья.

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