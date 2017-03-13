«Ростех» назначен единственным исполнителем работ по эксплуатации ИАС мониторинга в сфере закупок лекарств

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» назначена единственным исполнителем работ по развитию и поддержке информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение №408-р от 07.03.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Планируется, что с 1 марта 2017 года данная система уже была введена в эксплуатацию в тестовом режиме. Порядок ее работы подготовлен Минздравом России.

Как сообщала ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова, за 2017 год вся информация по государственным и муниципальным закупкам будет сконцентрирована в системе, а с 1 января 2018 года эта система будет дееспособной.

«Фармацевтический вестник»