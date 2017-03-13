Johnson & Johnson закрывает завод в Шотландии

Американская компания Johnson & Johnson планирует закрыть завод в Уэст — Лотиане (Шотландия), cообщает Pharma Times. В результате около 400 сотрудников потеряют работу.

Закрытие завода связано с решением компании о проведении глобальной реструктуризации бизнеса по производству медицинских изделий, о котором фирма объявила в январе 2016 г. Реструктуризация предусматривает сокращение 4–6% штата подразделений (около 3 тыс. человек) и направлена на усиление инноваций, оптимизацию бизнеса и расширение географического присутствия.

По словам министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, власти Великобритании совместно с представителями Johnson & Johnson и правительством Шотландии работают над тем, чтобы сохранить как можно большее количество рабочих мест.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»